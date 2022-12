Luka Doncic nella storia | tripla doppia da 60 punti e 20 rimbalzi | è la prima volta E a fine gara scherza | ' Voglio una birra'

Sky Sport

Una prestazione così non si era mai vista.questa notte nella vittoria al supplementare contro i New York Knicks ha firmato un'altra pagina di storia della Nba , realizzando una tripla doppia da 60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist ...da record mette a segno una tripla doppia da 60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist: il fuoriclasse sloveno confeziona un tabellone mai visto nella Nba e trascina i Dallas Mavericks alla ... NBA, Luka Doncic: tutti i record e le reazioni social alla tripla doppia contro New York La tripla doppia di Luka Doncic contro i Knicks ha lasciato senza parole molti spettatori e addetti ai lavori: Twitter è stato il luogo di ritrovo di giocatori e non per commentare la prestazione del ...