Lombardia | Rizzoli | ' 5 | 1 mln a sistema istruzione e formazione contro caro bollette'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Approvate dalla Giunta regionale dellale risorse che permetteranno alle istituzioni che erogano corsi diprofessionale (Iefp) di ricevere un aiuto per i gravosi costi energetici. Si tratta di un contributo straordinario, pari a 5,1 milioni di euro, fortemente voluto dal presidente Attilio Fontana e dall'assessore allae Lavoro di Regione, Melania. "Il nostro obiettivo -spiega l'assessore- non è solo il supporto dei nostri enti per quel che riguarda gli aspetti didattici, quindi l'erogazione dei corsi di. Per offrire servizi efficienti, ildiprofessionale, ...