Lombardia | ok a linee programmazione 2023 per alleggerire p soccorso e accorciare liste d' attesa

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Un pacchetto di misure con cui affrontare le situazioni più impegnative della sanità lombarda: è quanto contenuto nelle 'di' approvate dalla Giunta della Regionesu proposta dell'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. "Dopo diversi anni -spiega Bertolaso- la delibera sugli indirizzi diè stata approvata entro dicembre. Mentre Regioneaffronta problematiche che arrivano da lontano, come la carenza dei medici e inche le università 'sfornino' i medici che ci mancano, intendiamo rinforzare la rete territoriale". Per questo "abbiamo pensato ad ampliare a tutte le Ats il progetto ambulatori temporanei diffusi (cad) per garantire l'assistenza primaria ai cittadini senza ...

Agenzia ANSA

Le altre opere riguardano: lacon il raddoppio dellelombarde Ponte San Pietro " Bergamo " Montello e Codogno " Cremona " Mantova, il quadruplicamento della linea Milano Rogoredo " ......- Tra le città lombarde Lecco si conferma tra quelle con la miglior qualità dell'aria in,... nessuna realtà lombarda rispetta le nuoveguida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità , ... Da Rfi gare da 677 mln per potenziare le linee in Lombardia (mi-lorenteggio.com) Milano, 28 dicembre 2022 – Un pacchetto di misure con cui affrontare le situazioni più impegnative della sanità lombarda: è quanto contenuto nelle ‘Linee di programmazione 2023’ a ...Incentivi per i medici dei Pronto Soccorso. Un pacchetto di misure con cui affrontare le situazioni più impegnative della sanità lombarda: è quanto contenuto nelle 'Linee di programmazione 2023' appro ...