Lo strafalcione grammaticale della Lega che non sa scrivere “accelerazione”

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Anni di campagna elettorale al grido di “Prima gli italiani”, ma forse sarebbe stato più opportuno urlare ai quattro venti “Prima l’italiano” per stimolare la conoscenzalingua. E, invece, ecco che dai profili social– Salvini Premier arriva una chicca tipica di una pubblicazione senza controllo e verifica di quanto scritto. E la card in cui si esulta per la presunta “accellerazione” (con due “elle”, quindi grammaticalmente sbagliato) per quel che riguarda il comparto trasporti nel nostro Paese, è diventata virale e oggetto di moltissima ironia. “Accellerazione” (con due “elle”), la gaffeLa card social con l’erroreè ancora online, nonostante siano trascorse moltissime ore dalla sua pubblicazione, ma ora dopo le ...