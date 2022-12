(Di mercoledì 28 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE DI OGGI LADELLA DISCESA MASCHILE DI BORMIO D11.30 12.45: Gut-ha usufruito di una pista che bene si adattasue caratteristiche, vedremo se in questail tecnico svedese Gamper metterà qualche angolo in più, tenendo conto del fatto che la pista diè molto stretta e dunque non ci si può allargare più di tanto con le porte per non avvicinarsi tropporeti 12.42: Questa la classifica al termine della prima: 1 GUT-Lara SUI 59.23 2 SHIFFRIN Mikaela USA 59.45 +0.22 3Marta ...

OA Sport

11.30: Per il momento è tutto, appuntamento per le 13.00 per la seconda manche del gigante di Semmering. A più tardi 11.29: Così le azzurre che non si sono qualificate per la seconda manche:... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Dominik Paris a caccia del riscatto in un ... COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ... LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2022 in DIRETTA: Bassino e Brignone all'inseguimento di Gut-Behrami e Shiffrin! Alle 13.00 la seconda manche La diretta testuale del gigante femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...