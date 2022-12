Il peggio dell' anno Ballando | chi distrugge Zanicchi e Carlucci

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) E' lunga la lista dei programmi tv del 2022 bocciati da L'Espresso. Molti di questi, c'è da dire, sembrano scelte molto politiche che però poco sorprendono, considerato il pulpito. Certo è che la stroncatura ricevuta dacon le stelle, reduce dall'edizione più contestata e chiacchierataa sua ormai lunga storica, fa parecchio rumore. La lista nera parte con Oggi è un altro giorno, talk pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone funestato dalla palpatina sul fondoschiena in diretta di Memo Remigi alla giovane collega Jessica Morlacchi. C'è poi la clamorosa rissa tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi sul palco del Maurizio Costanzo Show, sotto gli occhi di una terrorizzata Ivaprotagonista in negativo proprio di, "Nell'che ...

Vanity Fair Italia

Bonaccini in confronto sembra Elon Musk, che ritwitta pure il post'ultimo follower singaporiano amante della tecnologia incontrato sul suo cammino. Di Elly, invece, nemmeno l'ombra. Si sarà ......dei giocattoli al Reparto di Pediatria'ospedale di Cernusco sul Naviglio . Cernusco, doni alla Pediatria dall'Aps Mujer Levante Tu Voz Trovarsi in ospedale non è mai piacevole ed è anche... Il meglio e il peggio della Tv del 2022