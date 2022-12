Gemels S p A ed il “paradosso nel paradosso” | le quote rosa e il rimborso di asilo e scuola dell’infanzia

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Da qualche annoriconosce i costi dinido eper ogni collaboratore, mamme e papà, per bimbi dai primi mesi di vita fino ai 6 anni. Parliamo di un’azienda che da anni spinge per lee dove l’età media è intorno ai 30 anni. Eppure la storia insegna cosi: un veterano inci racconta ilnel. “Quando ero giovane, l’nido quasi non esisteva; poi arrivò e venne aperto dando la precedenza ai soli bimbi i cui genitori lavoravano entrambi. 20 anni fa e più in Italia era abitudine che le figure femminili spesso ritagliassero il proprio tempo per stare a casa con i figli e solo chi aveva posti importanti ben retribuiti ...