Condono e sanatoria e addio anche alle rate che devi ancora pagare | che gioia

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Arriva la nuova pace fiscale per chi ha debiti col fisco. In un tempo in cui non si hanno abbastanza soldi neperle bollette, questo aiuterà le famiglie con la propria economia interna. Il Governo concede altro tempo peri propri debiti col fisco.delle cartelle esattorialiilovetrading.itEra stata promessa da Matteo Salvini e il suo partito durante la campagna elettorale, e nonostante le tantissime cose da fare, il Governo parladi pace fiscale. La nuova rottamazione ter concederà nuovo tempo ai debitori del fisco perquanto devono all’Agenzia delle Entsenza che scada il regime agevolato. Questo significa che non ci saranno nele pesantissime ritorsioni legali contro coloro che non sono in gradi di ...