Colpo a sorpresa in attacco? C’è la conferma dell’agente di Simy!

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Nelle ultime ore circolano voci di un possibile ritorno di Nwankwo Simy al Crotone: l’attaccante nigeriano, in forza al Benevento, ha già disputato 5 stagioni con la maglia rosso-blu, realizzando 64 goal in 152 presenze e diventando il miglior marcatore nella storia della squadra. Simy percepisce un ingaggio di alto livello, ma il fattore economico non preoccuperebbe la società del Crotone: l’obiettivo di stagione è la promozione in Serie B e un rinforzo inpotrebbe essere la carta vincente. Calciomercato Simy Crotone “Simy è concentrato sulla stagione a Benevento”, parla l’agente! Nonostante un avvio di stagione difficile, con solo 7 presenze e 0 goal all’attivo, Simy è concentrato sul Benevento, come dichiarato dal proprio agente Domenico Beraldi ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Il calciatore è concentrato sulla sua stagione a ...

