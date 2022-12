Aggredita da un cane | denti come bisturi Il racconto choc di Greta Menchi

Dire

Un vero dramma per Greta Menchi che è statada unal ...Così Greta Menchi. L'influencer è stataieri sera da un. 'Non vi so dire che razza difosse, sappiate solo che ha dei denti che sono dei bisturi', ha raccontato su Instagram. Sul social Menchi ha pubblicato delle ... VIDEO | Greta Menchi aggredita da un cane, il viso irriconoscibile ... Greta Menchi è stata aggredita da un cane, l’influencer mostra il volto con le cicatrici, racconta di un cane con denti come bisturi. E’ stata morsa ieri sera e dopo una corsa in ospedale ha mostrato ...La 27enne influencer romana mostra sui social le immagini del suo volto dopo l'aggressione: "Mi hanno ricucito per un'ora" ...