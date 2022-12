Torino Vs Verona | probabili formazioni | quote e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 dicembre 2022) Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I granata sono lanciatissimi verso un posto in Europa, mentre gli scaligeri stanno tentando disperatamente di lasciare l’ultimo posto in classifica.Vssi giocherà mercoledì 4 gennaio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I padroni di casa sono reduci da un pareggio ed una vittoria nelle ultime due partite di campionato. Occupano il nono posto in classifica, un risultato più che soddisfacente rispetto alla previsione di inizio campionato. Disastroso, invece, il rendimento dei gialloblù, autori fin qui di una vittoria, 2 pareggi e 12 sconfitte. La classifica dice ultimo posto che non li condanna ancora matematicamente, ma di questo passo, la salvezza sarà ...