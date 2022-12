Sanremo 2023 | Silvia Toffanin rifiuta l’invito di Amadeus | ecco i motivi

(Di martedì 27 dicembre 2022)hato l'invito die non sarà una delle co-conduttrici di: il motivo spiegato in una nota Mediaset.non affiancheràin una delle serate di. Dopo i rumors girati nelle ultime ore, Mediaset è intervenuta con una nota. L'azienda di Cologno Monzese ha ufficializzato il rifiuto della conduttrice di Verissimo, parlando di un mancato interesse al tipo di manifestazione da parte della compagna di Piersilvio Berlusconi. Admancano ancora due nomi per completare il quadro delle conduttrici che lo affiancheranno dal 7 all'11 febbraio. Ad oggi sono stati ufficializzati i nomi di Chiara ...

Il direttore artistico: "I testi scelti pensando alla tenuta radiofonica, sul palco massima libertà dal look all'autotune" Unsentimentale, dove "l'amore è l'argomento principale nei brani in gara". Parola del direttore artistico Amadeus, ospite oggi in diretta su Rtl 102,5 e su Radio Zeta. Amadeus ha anche ...Unsentimentale, dove 'l'amore è l'argomento principale nei brani in gara'. Parola del direttore artistico Amadeus, ospite oggi in diretta su Rtl 102,5 e su Radio Zeta. Amadeus ha anche ...A Sanremo 2023 mancano poco più di 6 settimane ma 2 delle coconduttrici mancano ancora all'appello. Con Amadeus impegnato nella preparazione del Capodanno in piazza di Rai1, in onda da Perugia, è… Leg ...A un mese e pochi giorni dall'inizio del festival di Sanremo 2023, impazza il Fantasanremo, che quest'anno raggiungerà la maturità dopo il boom dello scorso anno. Il regolamento, si sa, è che le squad ...