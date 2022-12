Sanremo 2023 | Amadeus svela come ha convinto i Big più famosi a partecipare al Festival E a proposito delle ultime due co-conduttrici…

(Di martedì 27 dicembre 2022) Manca ormai poco più di un mese alla settantatreesima edizione deldi, la kermesse canora più prestigiosa del nostro paese. Alla conduzione, per il quarto anno consecutivo,, che sarà anche direttore artistico. Il conduttore sarà affiancato da Gianni Morandi per tutte e cinque le serate, Chiara Ferragni sarà presente sul palcoscenico del teatro Ariston nella prima e quinta serata e Francesca Fagnani nella seconda serata. Di recente,ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine di Sorrisi, tv e canzoni in edicola da oggi. Il direttore artistico della kermesse canora ha parlato del “suo”: Nel cast c’è tutta la mia idea di. Se sono riuscito a convincere tanti grandi nomi ain gara è ...

Open

Leggi Anche, Amadeus svela i nomi dei Big in gara: da Giorgia a Marco Mengoni Leggi Anche Vicenza, finte vaccinazioni Covid: indagate la tennista Camila Giorgi e la cantante Madame Daniela Grillone ...E si parla con insistenza di, in co - conduzione con Amadeus il giovedì e/o il venerdì (...luoghi in cui è stata girata che le stanze del San Domenico di Taormina sono già esaurite per il... Sanremo 2023, Madame indagata per il Green pass falso: cosa rischia ora "Mantengo la rivoluzione per essere contemporaneo", la confessione inaspettata di Amadeus L'attesa sta per finire, tra circa un mese partirà la 73° ...Questo è il momento di Sabrina Impacciatore, l'attrice italiana diventata nota negli USA grazie a The White Lotus. Scopriamo di più.