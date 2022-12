(Di martedì 27 dicembre 2022) A un anno dal proprio insediamento, il CdA delladoria, composto da Lanna, Romei, Panconi e Bosco, vive una situazione di attesa con l’Assemblea straordinaria degli Azionisti blucerchiati convocata il 5 gennaio o il 10, in seconda convocazione. E proprio entro queste due date, come riporta il Secolo XIX, Gianluca Vidal, amministratore del trust a L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

... anche perché laad oggi è l'unica sua proprietà spendibile nelle procedure di concordato. Il ... Il commercialista veneto ha interpellato una finanziaria,, per un prestito da 30/35 milioni ...... anche perché laad oggi è l'unica sua proprietà spendibile nelle procedure di concordato. Il ... Il commercialista veneto ha interpellato una finanziaria,, per un prestito da 30/35 milioni ... Samp, Oaktree punta al pegno di tutto il club Cessione Sampdoria, con l'eventuale inserimento di Oaktree potrebbe cambiare il Cda: due uomini di fiducia del fondo entrano nel ConsiglioL'ex presidente Massimo Ferrero sta studiando in tutti i modi un metodo per mantenere il controllo della Sampdoria. Il Viperetta pare intenzionato a declinare ogni proposta che gli faccia perdere il c ...