Roma | Mourinho vuole Davide Frattesi a gennaio in giallorosso

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il tecnico della, Josè, punta forte sull’arrivo dia centrocampo nel mercato di. Il portoghese infatti sta spingendo in maniera decisa per l’acquisto del centrocampista azzurro, con l’obbiettivo di rinforzare il reparto mediano della sua. I più importanti siti di scommesse hanno così già fissato le quote, riferite al trasferimento già adel calciatore del Sassuolo. I betting analyst di Snai infatti quotano la riuscita dell’operazione a 1,75. SportFace.

... laha finito il 2022 più a rilendo, con una sola vittoria e cinque punti in altrettante partite. Un cammino che complica i piani diche ha dovuto fronteggiare diversi problemi, ...Il RITORNO - Il 31ha concesso un giorno di riposo e il primo allenamento in gruppo per il numero 21 ci sarà il 1 gennaio. Un'ottima notizia considerato il rendimento a picco della...Il norvegese non può allenarsi a Trigoria fino al 1° gennaio e intanto si prepara a parte. La scorsa stagione ha segnato 11 gol e fatto 9 assist. Giocherà alla spalle di Abraham ...