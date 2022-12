Rapinato il figlio di Matteo Salvini | recuperato il telefonino

(Di martedì 27 dicembre 2022)MILANO – Ildel segretario della Legaè statointorno alle 20 del 23 dicembre in via Palma, non lontano dal Pio Albergo Trivulzio a Milano, da due persone che lo hanno minacciato con una bottiglia. La polizia halo smartphone e ieri lo ha restituito al diciannovenne. “È capitato a lui come, purtroppo, capita a tanti a Milano”: il segretario della Lega, ha così commentato la rapina subita dallo scorso 23 dicembre. “Fortunatamente non si è fatto male nessuno”, ha aggiunto il vice premier. L'articolo L'Opinionista.

Corriere Milano

