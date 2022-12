Meteo Toscana a Capodanno | le previsioni | ' Caldo anomalo anche a inizio gennaio'

055firenze

Le temperature massime rimangono incredibilmente intorno ai 15 gradi. "Per il centro sud Italia, si parla addirittura del dicembre più caldo dal ......vivendo un periodo decisamente anomalo per la stagione invernale benche' questa situazione- ... Molte nubi anche in, Umbria e lungo le coste del Centro, meno diffuse nel pomeriggio. Il ... Firenze e Toscana, il meteo dell'ultima settimana del 2022 Per Capodanno l'anticiclone africano sembrerebbe intenzionato a ricevere una più decisa spinta verso nord, determinando condizioni di stabilità al ...Le temperature massime rimangono incredibilmente intorno ai 15 gradi. “Per il centro sud Italia, si parla addirittura del dicembre più caldo dal 1800” ...