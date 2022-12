Mauro Di Maggio | in radio e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo “Corri veloce little boy”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 27 dicembre 2022) foto di Angela NaveROMA – E’ ine in digitale “boy”, ilinedito diDi(Maqueta Records/Artist First). Una canzone dedicata ai bambini e all’intera umanità che ci vede, o che ci vorrebbe vedere, come fratelli in questo mondo. Ai bambini che sono e rappresentano la purezza, la fantasia, la curiosità, la gentilezza e l’amore. Ai bambini che sanno prenderci per mano e condurci in un mondo magico, sui loro elefanti fino in Africa dai loro fratelli. Non ci sono ostacoli davanti ai loro occhi ma solo avventure da vivere e amare. Portano gioia a ognuno e sanno dare il più alto e nobile senso alla vita. Vivo è anche il bambino che è in noi che vuole le stesse attenzioni, le stesse premure, che vuole ...