Lazio | Conte | ' Bianchi scelta giusta | a giorni presenteremo programma'

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Donatellaè la candidata che il Movimento 5 Stelle, insieme alle altre forze politiche e civiche che hanno accettato di correre con noi, proporrà ai cittadini delper mettere a terra un ambiziosodi rilancio ambientale, politico e sociale della regione. Sono felice di poter fare questo annuncio perché Donatella incarna perfettamente quei valori, quelle sensibilità e quelle competenze che riteniamo condizioni imprescindibili per offrire ai cittadini una proposta credibile e all'altezza delle loro aspettative ed esigenze". Così il leader del M5S Giuseppein un post su Facebook. "Per illa sfida è ampia e piena di nodi, ma non potevamo che partire dalla necessità di una transizione ecologica vera, trasparente, che sia sinonimo di ...

Il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte hanno ricevuto il Sì che attendevano: quello dell'ex presidente Wwf Donatella Bianchi, che sarà la candidata presidente del M5s alla Regione Lazio.