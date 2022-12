Juventus | riecco Alex Sandro e Danilo E anche Chiesa è tornato in gruppo

Tuttosport

Dopo il riposo per le festività natalizie la Juve è tornata al lavoro alla Continassa. Nel mirino l'amichevole di venerdì contro lo Standard Liegi, che sarà la prova generale della prima gara ...Il lavoro odierno dellasi è focalizzato su esercitazioni tecniche di trasmissione e possesso palla. Nella giornata di mercoledì 28 dicembre è prevista una seduta doppia, con appuntamento ... Juventus, allenamento alla Continassa: Chiesa in gruppo. Riecco Danilo e Alex Sandro Dopo il riposo per le festività natalizie la Juve è tornata al lavoro alla Continassa. Nel mirino l’amichevole di venerdì contro lo Standard Liegi, che sarà la prova generale della prima gara ...CHIESA – Riecco Federico Chiesa in casa Juventus. Sorride Massimiliano Allegri, oggi l’esterno ha ripreso a lavorare insieme al gruppo come previsto. L’affaticamento muscolare che lo aveva tenuto ai ...