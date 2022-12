Hasib Omerovic | il poliziotto arrestato per tortura nega tutto | “Non l’ho picchiato | né legato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) “Nonpicciato, né”. Ha respinto gli addebiti davanti al giudice per le indagini preliminari di Roma l’agente di polizia del commissariato di Primavalle ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sul caso di, il 36enne precipitato dalla finestra il 25 luglio scorso. Andrea Pellegrini, accusato del reato di, nel corso dell’interrogatorio di garanzia oltre are di avereha riferito che quando è caduto dalla finestra ilpiù vicino, pur stando in un’altra stanza, era proprio Fabrizio Ferrari, l’agente che ha collaborato con gli inquirenti. Nel corso dell’interrogatorio l’indagato, secondo quanto riferiscono i difensori Eugenio Pini e Remo Pannain, ...