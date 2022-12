Guerra in Ucraina | ecco tutti gli aggiornamenti di oggi | 27 dicembre 2022

la Repubblica

... che ha concluso la sua missione indove ha consegnato alla popolazione al freddo e al buio generatori elettrici e magliette termiche. Ancora una volta, dallo scoppio della, l'......ha ricordato che Mosca ha affermato più volte che non ci possono essere vincitori in una...afferma 'che la Russia sia presumibilmente sull'orlo dell'uso di armi nucleari contro l''. 'Gli ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi, Lavrov: "Dal Pentagono minacce alla vita di Putin". Si alzano in volo i MiG ... La giornata sul fronte del conflitto tra Ucraina e Russia, inoltre ... Lavrov ha inoltre sottolineato che per Mosca non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare e che questa «non deve mai ...(LaPresse) - Negli ultimi due giorni di guerra in Ucraina le ostilità si sono concentrate principalmente intorno a Bakhmut e nella regione di Svatovo. Lo afferma il report quotidiano ...