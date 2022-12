Georgina e Ronaldo | l' occhio cade sul terribile centrotavola natalizio | Macabro

(Di martedì 27 dicembre 2022) "De gustibus non disputandum est", ovvero "Dei gusti non si può discutere", dicevano i latini. È stato inevitabile però che sotto all'ultimo post condiviso daRodriguez si scatenasse l'ironia...

Repubblica TV

Argomenti roma librerie Video del giorno Come stupire un milionario: il regalo da 350 mila euro diRodriguez a CristianoArgomenti latina incidenti mortali Video del giorno Come stupire un milionario: il regalo da 350 mila euro diRodriguez a CristianoLe prime pagine sportive in edicola oggi, martedì 27 dicembre 2022, tornano sulle partite giocate nella giornata di ieri fra Premier League e Serie B ma si proiettano soprattutto sulla ripresa del cam ...Il portoghese, per Natale, si è visto regalare una Rolls Royce Dawn da quasi 400 mila euro da aggiungere alla sua collezione privata ...