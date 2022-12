Vanity Fair Italia

...e la principessa delnon hanno avuto alcun dubbio nel prendere la decisione di condividere il risultato del suo lavoro su Twitter, lasciando tutti a bocca aperta. Se in pubblicoappare ...Negli ultimi mesi la principessa del, oltre ad aver assunto importanti ruoli reali, ha ... compresi alcuni episodi con i bambini, Charlotte e Louis, che si sono uniti a lei e William per ... George di Galles, piccolo artista come nonno Carlo III Il principino sembrerebbe aver ereditato la passione per l'arte dalla madre e dal nonno paterno, affermato acquerellista. E proprio come il re, George ama molto questa tecnica. Lo racconta una special ...Per il primo Natale da principessa del Galles Kate Middleton ha abbandonato i classici abiti rossi o in tartan, puntando su un look (sostenibile) da ...