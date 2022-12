Demme c’è la Fiorentina | Amrabat verso l’addio

Leggi su napolipiu

(Di martedì 27 dicembre 2022) Lasi sta interessando a Diego, la società di Commisso è pronta a cede Sofyan, centrocampista del Marocco. L’ottimo Mondiale disputato daha fatto accendere i riflettori sul giocatore. A quanto pare il Liverpool è pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro per portarlo già a gennaio in Premier League. Con questa cifra lacederebbe subitoe si fionderebbe sul mercato per comprare il sostituto.: c’è laMa la dirigenza viola si sta muovendo in anticipo per cercare subito un giocatore nel casovada al Liverpool. In questo modo non vuole far lievitare i prezzi del sostituto del centrocampista marocchino. Ecco perché laha chiesto ...