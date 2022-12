TGLA7

...fine anno l'- l'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente - dovrà comunicare le variazioni. Per il gas, invece, non è ancora tempo di ribassi. E' atteso un aumento delledel ...... l'arrivo del freddo nei mesi di gennaio e febbraio potrebbe far schizzare al rialzo le quotazioni del gas, con effetti sull'aggiornamento tariffario mensile di. Occorrerà poi capire se e come ... Bollette, Arera prevede -25% per luce e +20% per gas a dicembre E' la previsione di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Il prezzo dell'elettricità dovrebbe scendere a 50 centesimi a kWh: l'Arera renderà nota la variazione entro fine anno ...Per le tariffe dell'elettricità «arrivano finalmente buone notizie» mentre per il gas non è ancora tempo di ribassi: è la previsione di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, secondo cui «la ...