Traffico Roma del 26-12-2022 ore 13 | 30

(Di lunedì 26 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovata in ascoltointenso sul grande raccordo anulare con rallentamenti lungo la carreggiata interna tra Prenestina e Appia e lì in carreggiata esterna Lecce tra Pontina Laurentina e Appia in città rallentamenti sono segnalati lungo via della Magliana per la chiusura della strada all’altezza di Casale del merlo tra Trullo e Muratella siamo vicino al Raccordo Anulare la strada è chiusa per problemi al manto stradale e domani cominceranno i lavori di ripavimentazione ricordiamo poi che via della Magliana è chiusa anche tra via del Fosso della Magliana & via delle Vignecon rallentamenti sul lungotevere Testaccio Trastevere i prati rallentamenti anche lungo la via Aurelia Antica all’altezza di Villa Pamphili verso Porta San Pancrazio coda invece per incidente in via ...