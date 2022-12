Tottenham | Conte | «Kane per noi è un giocatore importante e sono felice che abbia segnato oggi»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Antonio, allenatore del, ha parlato dopo il pareggio nella gara di Premier League contro il Brentford Antonio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime. PAROLE – «Harry? Aveva un programma da seguire dopo la Coppa del Mondo ed è stato bravo. Conosce la sua importanza per noi, la sua personalità, il suo carattere. Per noi è unche. Lotta Champions? Bisogna cambiare molti aspetti per diventare un vincitore. Nelle prime quattro ora non ciChelsea, Liverpool o Manchester United. Stiamo parlando di grandi club». L'articolo proviene da Calcio News 24.