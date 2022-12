Spezia | Agudelo | «Voglio giocare nelle squadre più grandi d’Italia»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Le parole di Kevin, centrocampista colombiano di proprietà dello, sulle sue ambizioni per il futuro Kevinha parlato in una diretta Twitch di Cronache di Spogliatoio. Il centrocampista delloha svelato i suoi obiettivi per il futuro in Serie A. PAROLE – «più: Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio. Tutte lottano per il campionato e perla Champions League. Somiglianza con James Rodriguez? Me lo hanno detto altre volte, ma credo che lui abbia qualità superiori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

- Groningen, così in campo(3 - 5 - 2): Zoet; Amian, Caldara (1 st Moutinho), Nikolaou (1 st Kiwior); Holm, Bourabia, Ampadu (19 st Hristov),(1 st Ekdal), Reca (1 st Bastoni);