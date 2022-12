Partorisce e poi muore | il gesto da brividi del marito spezza il cuore di milioni di persone

Corriere Milano

si sono spostati ad Amsterdam e a Chiasso. Arrivati a Milano hanno iniziato a dormire per strada, senza documenti. Per non separarsi finora non si sono rivolti ai dormitori dove poter trovare un ...a 23 anni ma non riconosce il figlio 'Mi hanno dato dieci giorni di tempo per ... prima di perdere il lavoro) ead Amsterdam e a Chiasso. Sono arrivati nei mesi scorsi a Milano ma non ... Milano, a 23 anni senza casa partorisce e non riconosce il figlio. La ministra Roccella: «Legge 194 applicata male» A Milano una senzatetto di 23 anni ha partorito un bambino e, trascorsi i dieci giorni previsti dalla legge, non ha voluto riconoscerlo. "Come farebbe a sopravvivere con me al gelo", si è chiesto la ...A 23 anni partorisce un figlio ma lei e il compagno vivono in una tenda nei pressi di una stazione di San Donato, paese alle porte di Milano. La ragazza non ha riconosciuto il bambino entro ...