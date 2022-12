Million Day oggi 26 dicembre 2022 | ecco i numeri vincenti di stasera

(Di lunedì 26 dicembre 2022)Day estrazione di26delday, del giorno di Santo Stefano, quali sono? Anche nei giorni festivi, come, verranno effettuate regolarmente le estrazioni deidelDay. Il concorso, come sempre, torna puntuale questa sera per dare inizio con la festività di Santo Stefano alla settimana di Capodanno. E, giornata speciale, nulla cambia per chi gioca. Sì perché anche, per gli appassionati giocatori, in palio c’è il montepremi massimo che arriva, appunto, a un milione di euro. E così anchechi vuole sfidare la sorte e sperare di vincere, può controllare in diretta sul nostro sito quali siano i ...

QuiFinanza

è il gioco a quota fissa. La riscossione delle vincite può avvenire presso tutti i punti vendita Lottomatica. Per incassare il premio è indispensabile che lo scontrino sia integro ed in ......mother and were by all appearances an unremarkable suburban family until the time came every... Those earnings accumulated to what Father Gigante's will estimates at more than $7, ... Million Day, estrazioni di oggi domenica 25 dicembre 2022: numeri vincenti Million Day non conosce soste. Estrazioni anche nel periodo di Natale , compreso oggi, lunedì 26 dicembre , giorno di santo Stefano . I ...Anche a Santo Stefano arrivano i numeri del Million Day: in diretta l’estrazione del 26 dicembre 2022. Ecco i risultati ...