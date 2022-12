Migliore allenatore del 2022 | Ancelotti | Spalletti e Mourinho tra i favoriti

(Di lunedì 26 dicembre 2022) L’IFFHS, ha reso noti i candidati per il premio come migliordeltra i candidati L’IFFHS, la federazione sullo studio storico e statistico del calcio, ha reso noto i candidati per il premio didi club nel. Tra i candidati due italiani,e un altrodi Serie A, Jose. IFFHS AWARDS-THE CANDIDATESGuardiola, Klopp,-4 candidates in the Top 15For more information, visit the website:https://t.co/42AGK9Lysi#iffhs news #awards #history #statistics #world cup #winners #players #national #international ...

Corriere del Mezzogiorno

... Ancelotti, Spalletti e Mourinho tra i candidati L'IFFHS, la federazione sullo studio storico e statistico del calcio, ha reso noto i candidati per il premio didi club nel 2022. ...La vita era moltoquando giocavo - ha ammesso - , daproprio non ce l'hai. Devo ringraziare mia moglie, non so come stia ancora con me, ma in qualche modo devo cambiare, perché ... Migliore allenatore Fifa, tra i candidati c’è anche Spalletti Lionel Scaloni, ct dell'Argentina Campione del Mondo in Qatar, è il logico favorito per il premio di allenatore dell'anno di una nazionale per l'Isituto di ...C'è molta Italia nella classifica dei candidati al premio per miglior allenatore Iffhs (organismo della Fifa di statistiche e record).