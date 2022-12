Le più belle idee di look in velluto

Leggi su dilei

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ilè un tessuto meraviglioso in inverno: elegante e raffinato, si presta benissimo ad essere indossato non solo durante il periodo delle feste, ma anche tutti i giorni in cui abbiamo bisogno di una coccola in più! Ecco qualche idea diper voi.in: i pantaloni Considerate che questo tipo di tessuto tende a riflettere la luce, quindi portatelo nella parte del corpo che sentite essere il vostro punto di forza, perché sarà il focus del vostro. Se però vi piace indossarlo, i pantaloni insono un capo relativamente semplice, che potete abbinare anche in modo abbastanza sportivo, con pull tricot e giacche in pelle. Come indossare il: l’abito L’abito inè l’ideale per undi ...