...agenti di Polizia penitenziaria portati in ospedale dopo essere rimasti intossicati ieri sera dal fumo causato dalleappiccate nelle celle da alcuni detenuti dell'istituto minoriledi ...nella struttura e un'intera sezione inagibile. È il bilancio, ancora provvisorio, dell'evasione di Natale dall'istituto penale per minorenni Cesaredi Milano. Gli evasi avrebbero ... Fiamme al Beccaria, in ospedale quatto agenti per intossicazione ... Evasione dal carcere minorile Beccaria di Milano. È tornata la calma in via Calchi Taeggi e nelle strade circostanti, intorno al carcere ...