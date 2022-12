Concorso Notaio per 400 posti | bando e scadenza

Ti Consiglio

Indice2023 Requisiti per diventareCome presentare la domanda2023per: requisiti, prove, come prepararsi 5 Luglio 2022 Ilper, ......Hai 2 anni di tempo dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del... data, ora e luogo del rogito; riferimenti del venditore; riferimenti del; prezzo dell'... Concorso Notaio 2023 per 400 posti: Bando, requisiti, domanda "Sono onorata e pronta ad impegnarmi, nel rispetto più assoluto della correttezza, dell'osservanza delle normative", ha dichiarato la neo-Presidente Daniela Dado. "Esprimo le mie felicitazioni per que ...I concorsi indetti dalle Amministrazioni Centrali sono in genere ambiti in quanto spesso mettono molti posti a disposizione. È il caso, per esempio, del ...