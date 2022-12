Chiara Ferragni intimo striminzito sulla neve | insulti e critiche sui social | E lei sbotta

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Non c’è pace per. L’imprenditrice digitale è stata travolta dalle polemiche a causa di uno scatto che in tanti hanno definito come inopportuno. La bionda influencer si è mostrata in lingerie, cosa che ha fatto storcere il naso a molti, dato che si trovava in montagna,. Per molti si è trattato dell’ennesima provocazione, dell’ennesimo gesto esibizionista frutto dell’ostentazione.ined(Ilovetrading.it)si è trovata al centro di una bufera mediatica, anche a Natale. Nemmeno in quello che dovrebbe essere il giorno più pacifico dell’anno gli odiatori seriali hanno risparmiato ...