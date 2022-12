Sparatoria nella notte di Natale a Liverpool | 1 morto e 3 feriti | fuggito l’assassino

(Di domenica 25 dicembre 2022) Una vigilia diche si è trasformata in una tragedia. Una donna ha perso la vita a seguito di unaavvenuta in un pub di Wallasey, vicino. Rimaste ferite anche altre tre persone. Aperta un’indagine per omicidio. Stando ai primi accertamenti, lasarebbe avvenuta in una zona della movida giovanile. Dopo l’accaduto,è scappato. Aperta la caccia all’uomo.a Fidene, riapre bar “Il posto giusto”. Quartiere vicino ai proprietari del locale Laalla Viglia die le vittime A riportare la notizia è la Bbc. La polizia del Merseyside ha riferito che gli agenti sono stati chiamati al pub Lighthouse Inn poco prima dell’una di questa. Inoltre, gli agenti, hanno ...

