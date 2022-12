Sette detenuti scappano dal carcere | fuga da film al ' Beccaria' di Milano ' Sono ancora in fuga'

(Di domenica 25 dicembre 2022) Unada, non spettacolare come in Prison Break o inda Alcatraz , ma certamente qualcosa di grave:giovanisiaperti un varco nella recinzione del '' di ...

Lo riferisce in una nota Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria: 'sono evasi nel pomeriggio dal cortile passeggi dell'istituto penale per minorenni '...20.40 Evasi 7 giovani dal carcere a Milanosono evasi dal "cortile passeggi" dell'istituto penale per minorenni 'Cesare Beccaria' di Milano. "I fuggiaschi avrebbero approfittato dei lavori in corso, che perdurano da svariato ... Beccaria, fuga di Natale: 7 detenuti evadono dal carcere minorile (ANSA) - MILANO, 25 DIC - "L'evasione di sette minori dall'Istituto Beccaria di Milano avvenuta ... che ha ricevuto da qualche giorno la delega alle carceri minorili e al trattamento dei detenuti.”Sette detenuti sono evasi nel pomeriggio dal cortile passeggi dell’istituto penale per minorenni ‘Cesare Beccaria’ di Milano. I fuggiaschi avrebbero approfittato dei lavori in corso, che perdurano da ...