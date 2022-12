Liverpool | sparatoria fuori da un pub durante i festeggiamenti di Natale | morta una donna | tre feriti

la Repubblica

vicinola sera della vigilia di Natale . Una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite. Lo scontro a fuoco è avvenuto fuori da un pub di Wallasey , zona della movida che in ...Secondo i primi accertamenti laè avvenuta in una zona di movida dei giovani. E ora è caccia all'uomo. La polizia del Merseyside ha detto che anche 'un certo numero di altre persone' è ... Liverpool, sparatoria in un pub: uccisa una donna e diversi feriti Sparatoria vicino Liverpool la sera della vigilia di Natale. Una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite. Lo scontro a fuoco è avvenuto fuori da un pub di Wallasey, zona della movida che in ...La polizia del Merseyside ha detto che gli agenti sono stati chiamati al pub Lighthouse Inn poco prima dell'1 di stanotte ...