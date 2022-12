Enrico Brignano | chi è | età | carriera | film | chi è la moglie | figli | matrimonio | genitori | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 dicembre 2022) Ci siamo, è tutto pronto per una nuova puntata di ‘Da noi… a Ruota Libera’, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1 a partire dalle 17.20. Anche oggi, nel giorno di Natale, saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche il celebre comico! Cosa sappiamo di lui, conosciamolo meglio! Dagli esordi al debutto diè nato a Roma, nel quartiere di Dragona, il 18 maggio del 1966. Ha frequentato l’accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti e ha partecipato come comico e barzellettiere alla prima edizione del programma La sai l’ultima?. Dal 1998 al 2000 ha interpretato il ruolo di Giacinto in Un medico in famiglia. E nel 1999 è salito sul palco con uno spettacolo tutto suo da Ostia Antica, ...