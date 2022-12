(Di sabato 24 dicembre 2022) “Lo sapete:è la festa più bella dell’anno. Lo avvertono i bambini, che sentono di respirare un’atmosfera davvero magica, ma ilè amato anche dagli adulti: da chi crede, perché è il giorno della natività del Signore, da chi non crede, perché davvero ci si sente tutti piùi”. Lo dice Silvioin un video didipubblicato sui suoi social. “Nonostante l’incubo della guerra che credevamo ormai remoto e che invece, dopo tanti anni e’ tornato neldell’Europa, noi speriamo che queste Feste possano essere meno angosciose di quelle degli anni scorsi, quando gli italiani, come tutti gli altri popoli, convivevano con la paura del Covid, un virus che sembrava fuori controllo. Ma grazie alla scienza e a un impegno straordinario che ...

Secolo d'Italia

Olgiate, glidei nonnini della Casa anziani commuovono in onda sulla Rai Giovedì 22 dicembre 2022, durante la trasmissione Linea Notte, è stato trasmesso ilpreparato dagli ..."Quest'anno vi invio glidi buon Natale dal carcere di Trento, davanti al presepio fatto dai detenuti. È geniale l'... Lauro Tisi, nelalla vigilia di Natale, registrato nel carcere ... Videomessaggio di auguri di Berlusconi: "Buon Natale da un ragazzo stagionato col cuore giovane" Trento – “Quest’anno vi invio gli auguri di buon Natale dal carcere di Trento, davanti al presepio fatto dai detenuti. È geniale l’idea che hanno avuto di collocare la capanna in periferia: dalla peri ...Casa anziani di Olgiate Comasco in versione natalizia in onda su RaiTre. Olgiate, gli auguri dei nonnini della Casa anziani commuovono in onda sulla Rai Giovedì 22 dicembre 2022, durante la trasmissio ...