Agenzia ANSA

Potrebbero essere ungli iraniani che rischiano in questi giorni la pena capitale, e molti di loro sono ...in collaborazione con 1500Tasvir - attraverso documenti del tribunale che 23...... a undi metri dalla rue d'Enghien, la zona dalla sparatoria di questa mattina che ha portato alla morte di almeno tre. Nella zona i membri della comunità curda si sono riuniti per ... Un centinaio di persone a rischio pena capitale in Iran - Mondo E' lunga diverse centinaia di metri la coda di persone in attesa di ricevere una razione alimentare nella sede di viale Toscana a Milano ...Centinaia di persone si sono riunite sabato a Place de la République nella capitale francese, Parigi, per protestare contro la sparatoria di venerdì in un centro culturale curdo, che ha provocato la m ...