Ultime Notizie Roma del 24-12-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la camera ha dato il via libera definitivo alla manovra lo che è arrivato con 197 voti a favore e 129 contrari e 2 astenuti venerdì in serata Laura aveva provato la questione di fiducia posta dal governo con 221 voti favorevoli e 152 mentre quattro erano stati gli astenuti il testo della legge di bilancio passo ora al Senato che lo esaminerà dal 27 dicembre protesta delle opposizioni per due mente mente i presentati dall’esecutivo dopo la fiducia Il primo per l’allineamento delle coperture il secondo per l’acquisto da parte dello stato di Villa Verde per contrastare la peste Suina in Piemonte l’ondata di maltempo che si sta abbattendo sugli stati ho fatto finora almeno 9 morti lo riporta la CNN secondo la quale i decessi legati alla tempesta d’inverno sono venuti tutti al ...