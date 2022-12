Parigi | 5 agenti feriti durante scontri nel quartiere curdo

Sky Tg24

Almeno cinquefrancesi sono rimasti feriti durante i violenti scontri con i manifestanti nel quartiere del Faubourg Saint - Denis, nel cuore di, nei dintorni del luogo della sparatoria di questa ...Secondo BFMTV, i manifestanti protestano contro il governo e il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, per non aver garantito la protezione della comunità curda di. Cinquesono rimasti ... Sparatoria a Parigi, proteste e scontri con la polizia nel quartiere curdo Almeno cinque agenti francesi sono rimasti feriti durante i violenti scontri con i manifestanti nel quartiere del Faubourg Saint-Denis, nel cuore ...Tre persone, una donna e due uomini, tutti membri del Consiglio democratico curdo di Francia, sono state uccise ieri in strada a colpi di pistola nel centro della capitale. Tre i feriti, uno in condiz ...