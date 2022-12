La Costamagna vince Ballando | terremoto in Rai | Macchina truccata

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) Alla fineLuisella, la ripescata. Trionfo e polemiche acon le stelle, lo show di Milly Carlucci su Rai 1 che si è concluso venerdì sera al termine dell'edizione più travagliata e contestata di sempre. La giornalista, ex spalla di Michele Santoro e lo scorso anno conduttrice di Agorà, ha conquistato pubblico e giuria in coppia con il ballerino e coreografo Pasquale La Rocca. Nel duello finale, hanno avuto la meglio su Alessandro Egger e Tove Villfort conquistando il 57% dei voti dei telespettatori. Tutti in delirio per Luisella, dunque, tranne Selvaggia Lucarelli. La giurata per una sera ha lasciato da parte le polemiche con Iva Zanicchi e ha scatenato la bagarre commentando la prima esibizione della, un tango argentino di grande effetto. La giuria vota 10 all'unanimità, ...