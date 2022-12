Calendario Nintendo Switch #2 | micro-recensione Super Mario Maker 2

Leggi su tuttotek

(Di sabato 24 dicembre 2022) La fantasia (dei fan) al potere: ladella Vigilia di Natale è quella delle “chiavi dell’auto” nell’editor di2 Tanti auguri e buona Vigilia di Natale a tutti voi che avete seguito il nostrodell’Avvento (e benvenuti ai nuovi arrivati) fino alladi oggi, quella di2. Pur essendone in possesso (e, con orgoglio in merito, solo da pochi mesi), chi vi scrive non se l’è sentita di premiare NewBros. U Deluxe con un posto nella graduatoria. Non con la scelta (al limite del truffaldino) di rivelare il gioco di oggi solo dopo aver ripubblicato il platformer di lancio di Wii U. Che rimane a tutti gli effetti l’apice della serie ...