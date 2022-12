Atalanta | il presidente Percassi | «Bergamo di nuovo in Europa Scalvini? Per ora rimane»

fcinter1908

La Gazzetta scrive: 'Non si sblocca, infatti, il dialogo con l'per Marco Sportiello. Il ... 'In ambienti di mercato circola il nome di Guglielmo Vicario dell'Empoli, ma ilCorsi a ...di Fabio Gennari La consueta intervista natalizia de L'Eco di Bergamo aldell'Antonio Percassi è un concentrato di notizie. La prima, quella forse più sorprendente, è che il numero uno di Clusone non parla più solo di salvezza ma, a più riprese, usa ... Presidente Atalanta: “Scalvini adesso non si muove da Bergamo” L’Inter ha messo nel mirino Giorgio Scalvini per rinforzare la squadra. Ecco le parole del presidente dell'Atalanta in chiave mercato ...ASSENTE – Zero minuti in campo nell’amichevole Betis-Atalanta per Scalvini. Una gara che non ha però visto la presenza di Scalvini, giocatore seguito da vicino anche dall’Inter. I nerazzurri continuan ...