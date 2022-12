Acquistare casa a Roma | i consigli degli esperti

Leggi su nuovasocieta

(Di sabato 24 dicembre 2022)può essere stressante e per nulla semplice. Infatti, nonostante non manchino gli appartamenti in vendita, una città così grande può disorientare. Inoltre, i prezzi spesso elevati e le complicazioni relative alla richiesta di un mutuo possono risultare scoraggianti per molte persone. Bisogna tenere presente, tra le altre cose, che la pandemia da Covid-19 ha prodotto effetti considerevoli sul mercato immobiliare, che possono risultare difficili da prevedere e da controllare per chi non è del settore. Per tutti questi motivi può valere la pena affidarsi ai, così da essere più sicuri di riuscire a trovare laadatta alle proprie esigenze, evitando gli errori più comuni e approfittando di tutte le occasioni ...