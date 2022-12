A che ora inizia la Messa della Vigilia di Natale 2022 con Papa Francesco | orario inizio

Leggi su tpi

(Di sabato 24 dicembre 2022) , quanto dura, quando finisce, 24 dicembre, durata A che oraladiconin diretta in mondovisione dalla Basilica di San Pietro? Appuntamento su Rai 1 e Tv2000 per oggi, 24 dicembre, alle ore 19.30 (con collegamento su Rai 1 dalle 19.20 e su Tv2000 dalle 19). La celebrazione del Pontefice resta dunque alle 19.30, come durante gli ultimi anni a causa del Covid, mentre in passatodiceva lanotte dialle 21.30. Una delle veglie più importanti per i cattolici, chetorna a celebrare all’altare...