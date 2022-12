Ultime Notizie – Liquidi in bagaglio a mano | nuove regole per chi viaggia in aereo

(Di venerdì 23 dicembre 2022)e computer portatili nel, leper chiinstanno per cambiare. Almeno per quanto riguarda il Regno Unito, dove queste restrizioni potrebbero essere abolite entro due anni grazie a scanner 3D ad alta tecnologia, secondo quanto si legge sulla Bbc. Il governo sta infatti valutando la possibilità di introdurre questi scanner più avanzati entro la metà del 2024, anche se la decisione finale non è ancora stata presa. L’apparecchiatura, simile a quella utilizzata per la tomografia computerizzata negli ospedali, fornisce un’immagine più chiara del contenuto di una borsa. L’introduzione dei nuovi strumenti è slittata a causa della pandemia covid. I passeggeri che trasportanonela ...

Sky Tg24

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Tutto su Avatar 2 , il film ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Tragedia a , dove stamattina un uomo ha aperto il fuoco in un centro culturale curdo provocando tre morti e diversi feriti. Due sono in condizioni gravissime, fa sapere la procura. Stamattina l'uomo, ... Manovra governo, news. Governo pone la fiducia: ok definitivo atteso il 24 dicembre «Ha un cero suo fascino la più brutta serie che mi sia capitato di vedere negli ultimi anni: Harry e Meghan (Netflix). Le ragioni della sua bella bruttezza – così ce le togliamo subito – sono facili ...Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, relativo alla settimana tra il 16 e il 22 dicembre, sono stati registrati 137.599 nuovi casi ...